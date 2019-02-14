Сотрудники полиции и общественники провели профилактическое мероприятие в самарском ТТУ

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Сотрудники самарской Госавтоинспекции, представители Общественного совета Управления МВД по г. Самаре совместно с активистами организации правоохранительной направленности «Ночной патруль» регулярно проводят краш-курсы по профилактике дорожно-транспортного травматизма для граждан различных профессий, студентов высших и средних образовательных учреждений. «Краш-курс» - это интенсивные краткосрочные курсы, в рамках которых специалисты доносят максимум информации, формирующей понимание важности соблюдения правил безопасного поведения.На днях, по инициативе организаторов, профилактическое мероприятие прошло в МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление». Начальник отделения технического надзора ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре майор полиции Мурат Султангалиев довел до собравшихся информацию о дорожно-транспортных происшествиях с участием общественного транспорта. Участникам была продемонстрирована подборка видеоматериалов о безопасности на дорогах.Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Юрий Селантьев заострил внимание присутствующих на том, что все мы находимся в зоне риска, и никто из присутствующих не застрахован от аварий, но, действуя вместе, соблюдая правила, мы сможем сделать дороги нашего города безопасными.Работники Самарского ТТУ активно участвовали в обсуждениях, предлагали свои идеи по решению проблем, задавали вопросы сотрудникам полиции, сообщает облМВД.