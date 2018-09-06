Сотрудники Росгвардии провели встречи со школьниками Тольятти и Самары

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Бойцы ОМОН (г. Тольятти) совместно с сотрудниками СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области побывали в гостях у воспитанников Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Единство». Вместе с росгвардейцами воспитанников Центра навестили представители регионального военно-патриотического движения Юнармия, ветераны-пограничники общественной организации «Боевой расчёт» и полицейские кинологи.Воспитанникам был показан фильм «Антитеррор: отряды специального назначения национальной гвардии РФ». Детям рассказали о том, какие задачи в настоящее время выполняют войска Росгвардии. Ее специальные подразделения – надежный щит, способный эффективно противодействовать терроризму. Также на встрече говорилось о том, как надо готовиться к службе в отрядах специального назначения и спецподразделениях Росгвардии. Воспитанникам центра рассказали и о героях-росгвардейцах.В завершение встречи представители Росгвардии продемонстрировали детям вооружение и экипировку сотрудников специальных подразделений, а кинологи – навыки служебных собак.Аналогичная встреча состоялась и в Самаре. Здесь с воспитанниками кадетского корпуса «Юность» пообщался инженер-сапер-водолаз ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области капитан полиции.