Сотрудники Росгвардии готовятся к обеспечению общественной безопасности в рамках празднования Крещения
16 января 2019 10:17
131
Сотрудники регионального Управления Росгвардии готовятся к обеспечению безопасности жителей нашего региона в Крещение вместе с сотрудниками полиции и МЧС. Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения праздничных богослужений. Кроме того, накануне праздника сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проверяют владельцев оружия, проживающих вблизи этих мест. На сегодняшний день проверено уже более 100 человек, выявлено 8 правонарушений, по которым составлены административные протоколы. 3 единицы оружия изъято.
Профилактические мероприятия проводятся в рамках всероссийской акции «Безопасный Новый год». Начиная с декабря, сотрудники подразделений ЛРР и вневедомственной охраны разъясняли гражданам различные вопросы по обеспечению личной безопасности и сохранности имущества, а также раздавали им специально разработанные информационные буклеты.
В период новогодних и рождественских праздников более чем на 500 площадках Самарской области прошли культурно-массовые мероприятия. В рамках обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объектах празднования и прилегающей к ним территории, сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы реализованы контрольно-профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля в области оборота оружия.
В частности, особое внимание уделялось владельцам оружия, проживающим в непосредственной близости от мест празднования. По итогам всех проведенных проверок составлено более 100 протоколов об административных нарушениях, изъято 33 единицы оружия.
В ходе проверок владельцев оружия проводилась разъяснительная работа, направленная на недопущение его неправомерного применения и использования, соблюдение правил ношения и транспортировки оружия и патронов к нему, обеспечение надлежащих условий их сохранности.
Стоит отметить, что на объектах празднования Нового года и Рождества на территории Самарской области в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года чрезвычайных происшествий с применением огнестрельного оружия не зарегистрировано.
Кроме того, жителям региона подробно рассказали о перечне услуг, направленных на профилактику и раскрытие имущественных преступлений, оказываемых отделами вневедомственной охраны и о преимуществах того или иного охранного технического средства.
В завершении мероприятий стражи порядка всем желающим передали адреса и контактные данные для возможности личного обращения и пожелали счастливого и безопасного 2019 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
16 января 2019 14:02
Водителей призывают быть внимательными на дорогах. Социум
41
16 января 2019 13:41
Как отмечают специалисты, причин более светлого неба ночью может быть две. Социум
67
16 января 2019 13:25
Синоптики прогнозируют снег. Социум
51
Здравоохранение
15 января 2019 23:39
Как следует из комментария сотрудника больницы, терапевтическое отделение просто не справляется с наплывом пациентов. Здравоохранение
493
15 января 2019 23:08
Предотвратить болезнь Альцгеймера может новый разрабатываемый препарат от инсульта. Побочный эффект обнаружился при опытах на мышах. Здравоохранение
463
14 января 2019 16:37
По итогу прошлого года почти 15 тысяч доноров сдали кровь 25537 раз, из них 5491 человек стал донором впервые. Здравоохранение
412
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
160
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
163
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
442
Туризм
16 января 2019 13:02
В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян. Туризм
62
11 января 2019 09:56
Большинство считает, что россияне слишком сильно шумят. Туризм
341
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
467
Образование
15 января 2019 12:48
При этом очевидного фаворита на должность пока не видно. Образование
627
15 января 2019 12:28
Сама аттестация запланирована на 12 марта. Образование
282
14 января 2019 13:23
В конце ноября Рособрнадзор лишил аккредитации Самарскую областную академию Наяновой. Образование
409
Культура
15 января 2019 23:57
Сейчас лента находится в активной фазе постпродакшена, планируется, что она будет готова к началу марта. Культура
618
15 января 2019 14:47
Представленные в Самаре картины — это эталонные произведения, от которых нужно отталкиваться, изучая творчество Артура Фонвизина. Культура
305
15 января 2019 13:19
Все праздники областные театры работали в активном режиме. Культура
287
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
494
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
661
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
881
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
515
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
694
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
898
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
812
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1095
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
724
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1502
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1310
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1662
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2032
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2224
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3452
Мероприятия