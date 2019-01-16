Сотрудники Росгвардии готовятся к обеспечению общественной безопасности в рамках празднования Крещения

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Сотрудники регионального Управления Росгвардии готовятся к обеспечению безопасности жителей нашего региона в Крещение вместе с сотрудниками полиции и МЧС. Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны Росгвардии будут приближены к местам проведения праздничных богослужений. Кроме того, накануне праздника сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы проверяют владельцев оружия, проживающих вблизи этих мест. На сегодняшний день проверено уже более 100 человек, выявлено 8 правонарушений, по которым составлены административные протоколы. 3 единицы оружия изъято.Профилактические мероприятия проводятся в рамках всероссийской акции «Безопасный Новый год». Начиная с декабря, сотрудники подразделений ЛРР и вневедомственной охраны разъясняли гражданам различные вопросы по обеспечению личной безопасности и сохранности имущества, а также раздавали им специально разработанные информационные буклеты.В период новогодних и рождественских праздников более чем на 500 площадках Самарской области прошли культурно-массовые мероприятия. В рамках обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на объектах празднования и прилегающей к ним территории, сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы реализованы контрольно-профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля в области оборота оружия.В частности, особое внимание уделялось владельцам оружия, проживающим в непосредственной близости от мест празднования. По итогам всех проведенных проверок составлено более 100 протоколов об административных нарушениях, изъято 33 единицы оружия.В ходе проверок владельцев оружия проводилась разъяснительная работа, направленная на недопущение его неправомерного применения и использования, соблюдение правил ношения и транспортировки оружия и патронов к нему, обеспечение надлежащих условий их сохранности.Стоит отметить, что на объектах празднования Нового года и Рождества на территории Самарской области в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года чрезвычайных происшествий с применением огнестрельного оружия не зарегистрировано.Кроме того, жителям региона подробно рассказали о перечне услуг, направленных на профилактику и раскрытие имущественных преступлений, оказываемых отделами вневедомственной охраны и о преимуществах того или иного охранного технического средства.В завершении мероприятий стражи порядка всем желающим передали адреса и контактные данные для возможности личного обращения и пожелали счастливого и безопасного 2019 года.