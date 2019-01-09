Сотрудники Госавтоинспекции Нефтегорска поздравили горожан с новогодними праздниками

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По доброй традиции в новогодние праздники сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Нефтегорский» поздравляли участников дорожного движения. Инспекторы ДПС останавливали автомобили, но вместо проверки документов водителей и пассажиров ждали новогодние поздравления и подарки от главного волшебника страны. В общении с горожанами Дед Мороз призывал соблюдать Правила дорожного движения, обязательно использовать ремни безопасности в поездках и не допускать фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. В конце беседы Дед Мороз вручал участникам акции сладкие подарки.Появление на улицах Нефтегорска сказочного персонажа вызвало большой интерес у детворы, игравших неподалеку на городской площади у главной ёлки. Ребята обступили Дедушку Мороза и попросили с ним сфотографироваться. Дед Мороз с удовольствием исполнил эту просьбу, а также напомнил детям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, быть особенно внимательными при переходе дороги, использовать световозвращающие элементы и не играть вблизи проезжей части. Всем юным пешеходам Дедушка также раздал сладкие подарки.Все остались довольны неожиданной встречей и таким позитивным напоминанием о дорожной безопасности. Они с радостью принимали поздравления и обещали неукоснительно выполнять предписанные правила.