Сотрудника Самарского речного пассажирского предприятия оштрафовали на 5 тысяч рублей

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Куйбышевской транспортной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности ООО «Самарское речное пассажирское предприятие».На предприятие поступило обращение от гражданина о неудовлетворительном обслуживании пассажиров. Ответ на данное обращение необходимо было направить в течение 30 дней со дня его регистрации.В нарушение требований закона ответ заявителю в установленные сроки дан не был, в связи с чем гражданин обжаловал бездействие руководства предприятии водного транспорта в транспортную прокуратуру.Учитывая, что указанное бездействие должностных лиц организации образует состав административного правонарушения, заместитель Куйбышевского транспортного прокурора в отношении должностного лица речного предприятия, допустившего нарушения закона, возбудил дело об административном правонарушении, по 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций).По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьёй должностное лицо организации признано виновным и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.Кроме того, руководителю предприятия транспортным прокурором внесено представление об устранении выявленного нарушения закона.В результате прокурорского вмешательства администрацией предприятия был подготовлен и отправлен мотивированный ответ инициатору обращения, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.