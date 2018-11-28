Сотрудник ПАО «Кузнецов» получил Орден Дружбы из рук Президента РФ

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Вчера, 27 ноября, в ходе церемонии вручения государственных наград Президентом России Владимиром Путиным, прошедшей в Екатерининском зале Кремля, за 50-летний безупречный труд Орденом Дружбы награжден работник самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации ПАО «Кузнецов» электросварщикЭлектросварщик ручной сварки ПАО «Кузнецов» Виктор Волосков в совершенстве владеет множеством видов сварки: ручной дуговой, аргонно-дуговой, автоматической на манипуляторах. Изготовленные им изделия сложной конфигурации проходят рентген-контроль с первого предъявления.Внедренные рационализаторские предложения специалиста позволили увеличить производительность труда электросварщиков ручной сварки на 15%.В 2013 году именно ему, как наиболее опытному, квалифицированному и ответственному сварщику, было доверено участвовать в выполнении целевого заказа – изготовлении горелочного устройства Чаши Олимпийского огня XXII зимних игр, состоявшихся в г. Сочи.