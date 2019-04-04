Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 4 апреля, 15:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/04:
USD 65.16
-0.31
EUR 73.17
-0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Состоялся отборочный этап соревнований по информационной безопасности VolgaCTF 2019

4 апреля 2019 12:35
73
Состоялся отборочный этап соревнований по информационной безопасности VolgaCTF 2019
Команды из 84 стран мира приняли в нем участие.

Состоялся отборочный этап международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF 2019, который проходил дистанционно в сети Интернет.
В ходе соревнований участники решали задания по расследованию инцидентов компьютерной безопасности, криптографии и т.д. Впервые на соревнованиях международного уровня по защите информации помимо стандартных заданий была поставлена задача противодействия фейковой информации.
В соревнованиях приняло участие 1097 команд из 84 стран мира, включая такие страны, как Германия, Франция, Китай, Индия, США, Сербия, Чехия и т.д. Отечественные вузы выставили 301 команду.

По итогам отборочного этапа команда Самарского университета прошла в финал, одолев более 1000 команд. В финале соревнований также ожидается участие команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Саратова, Уфы, Казани, Оренбурга, Эстонии, Тайваня, Португалии, Австрии, Китая.
Организаторами соревнований VolgaCTF 2019 при поддержке Правительства Самарской области и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу выступают департамент информационных технологий и связи Самарской области, Самарская региональная общественная организация «За информационное общество», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и Самарский государственный технический университет, осуществляющие подготовку по специальностям, связанным с информационной безопасностью.
Финал соревнований пройдёт с 16 по 20 сентября 2019 г. в Самаре на площадке гостиницы Holiday Inn Samara.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
4 апреля 2019  14:41
Елена Лапушкина поручила главам районных администраций активизировать работу по привлечению к уборке прилегающих территорий владельцев объектов потребительского рынка и крупных предприятий.
Елена Лапушкина провела штаб по организации работ в период месячника по благоустройству
Елена Лапушкина поручила главам районных администраций активизировать работу по привлечению к уборке прилегающих территорий владельцев объектов... Социум
58
4 апреля 2019  14:15
Выигрыш семья потратит на улучшение жилищных условий.
Жительница Самарской области выиграла в лотерею квартиру
Выигрыш семья потратит на улучшение жилищных условий.  Социум
73
4 апреля 2019  13:56
Жители Самарской области стали охотнее идти в армию Отмечается также снижение количества уклонистов.
Жители Самарской области стали охотнее идти в армию
Отмечается также снижение количества уклонистов. Социум
78
Весь список

Здравоохранение
4 апреля 2019  15:06
3 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом учреждения здравоохранения Тольятти.
В тольяттинской больнице заработал компьютерный томограф после ремонта
3 апреля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил с рабочим визитом учреждения здравоохранения Тольятти.   Здравоохранение
13
2 апреля 2019  13:30
Разработана вакцина от аллергии на кошек
Разработана вакцина от аллергии на кошек
Она проходит тестирование. Здравоохранение
366
2 апреля 2019  09:57
«Умная пижама» поможет побороть бессонницу
«Умная пижама» поможет побороть бессонницу
Одежда снабжена датчиками, которые отслеживают показатели спящего. Здравоохранение
311
Весь список
Новости медицины
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
131
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
478
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
537
Весь список
Туризм
4 апреля 2019  13:17
Исполняющей обязанности областного департамента туризма стала Аксана Чтецова
Исполняющей обязанности областного департамента туризма стала Аксана Чтецова
До этого она долгое время трудилась в должности заместителя главы департамента. Туризм
119
4 апреля 2019  12:55
Госдума перенесла дату вступления в силу закона о хостелах на 1 октября
Госдума перенесла дату вступления в силу закона о хостелах на 1 октября
Согласно ему, жилые помещения в многоквартирных домах запрещается использовать для размещения xocтелов. Туризм
89
1 апреля 2019  09:54
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Эксперты проанализировали бронирования авиабилетов. Туризм
328
Весь список
Образование
4 апреля 2019  12:46
В Самарской области открылся третий в России полигон для состязаний по экстремальной робототехнике
В Самарской области открылся третий в России полигон для состязаний по экстремальной робототехнике
Уже в мае текущего года самый современный полигон для экстремальных соревнований роботов примет первый официальный турнир. Образование
86
4 апреля 2019  09:51
Общественная палата запустит экспертизу реформы образования в России за 25 лет
Общественная палата запустит экспертизу реформы образования в России за 25 лет
Недавний опрос общественного мнения по статусу учителя в России "показал, что есть проблемы с современным учителем". Образование
118
3 апреля 2019  13:16
Состоится профориентационная видеоконференция для старшеклассников Самарской области
Состоится профориентационная видеоконференция для старшеклассников Самарской области
Видеоконференция проводится для более 200 школьников 8-10 классов. Образование
380
Весь список

Культура
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
83
4 апреля 2019  13:09
В Сызрани состоится межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Аплодисменты»
В Сызрани состоится межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Аплодисменты»
В конкурсной программе примут участие 6 ансамблей, 54 солиста. Культура
82
3 апреля 2019  16:17
Всего к концу 2019 года на территории Самарской области будут функционировать 7 виртуальных концертных залов, включая уже действующий с 2018 года на базе Самарской государственной филармонии.
В рамках нацпроекта «Культура» Самарская область получит четыре виртуальных концертных зала
Всего к концу 2019 года на территории Самарской области будут функционировать 7 виртуальных концертных залов, включая уже действующий с 2018 года на базе Самарской... Культура
313
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
440
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
658
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1089
Весь список


Видео
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
83
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
306
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4853
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4792
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
574
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
867
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
416
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1060
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1067
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2048
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2324
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1395
Весь список

Мероприятия
Елена Лапушкина провела штаб по организации работ в период месячника по благоустройству
Областной экологический конкурс "Зимородок" приглашает самарских фотографов
В сервисе Samara.travel стартовали продажи экскурсий на стадион «Самара Арена»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные