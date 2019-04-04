Состоялся отборочный этап соревнований по информационной безопасности VolgaCTF 2019

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Состоялся отборочный этап международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF 2019, который проходил дистанционно в сети Интернет.В ходе соревнований участники решали задания по расследованию инцидентов компьютерной безопасности, криптографии и т.д. Впервые на соревнованиях международного уровня по защите информации помимо стандартных заданий была поставлена задача противодействия фейковой информации.В соревнованиях приняло участие 1097 команд из 84 стран мира, включая такие страны, как Германия, Франция, Китай, Индия, США, Сербия, Чехия и т.д. Отечественные вузы выставили 301 команду.По итогам отборочного этапа команда Самарского университета прошла в финал, одолев более 1000 команд. В финале соревнований также ожидается участие команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Саратова, Уфы, Казани, Оренбурга, Эстонии, Тайваня, Португалии, Австрии, Китая.Организаторами соревнований VolgaCTF 2019 при поддержке Правительства Самарской области и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по Приволжскому федеральному округу выступают департамент информационных технологий и связи Самарской области, Самарская региональная общественная организация «За информационное общество», Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева и Самарский государственный технический университет, осуществляющие подготовку по специальностям, связанным с информационной безопасностью.Финал соревнований пройдёт с 16 по 20 сентября 2019 г. в Самаре на площадке гостиницы Holiday Inn Samara.