Состоялось заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области

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Сегодня, 12 марта 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Александр Нефёдов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области.Члены комиссии рассмотрели вопрос, касающийся деятельности общественных организаций по патриотическому, духовному и культурному воспитанию несовершеннолетних.Заместитель председателя Самарского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Зульфия Мазыр в своём докладе членам комиссии отметила, что цель организации – совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения на основе общероссийских ценностей. Деятельность Российского движения школьников осуществляется по четырем основным направлениям: гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное. «В начале работы, три года назад, в Российском движении школьников участвовало 11 пилотных школ региона. Сегодня их уже 180, такие школы есть в каждом муниципальном образовании Самарской области. В организацию за это время вступило более 19 тысяч ребят», - рассказала З. Мазыр. Самарским региональным отделением «Российское движение школьников» организуются областные, межмуниципальные, городские мероприятия. Значимым событием стало проведение Областного форума активных школьников «Диалог на равных» 22 мая 2018 года. В прошлом году в с. Красный Яр состоялся областной слёт по военно-патриотическому воспитанию, организованный областным отделением РДШ. В регионе активно проводятся профильные смены по развитию движения. Так, результатом профильной смены «Вперед, РДШ!» стала разработка проектов «Я познаю Родину» и «Карта безопасности». На молодежном форуме ПФО «i-Волга» эти проекты получили одобрение председателя РДШ, летчика-космонавта, Героя России Сергея Рязанского, и будут распространяться в других регионах РФ. З. Мазыр отметила также, что важным и эффективным инструментом их работы является пропаганда законопослушного поведения посредством правовых игр, квестов в рамках реализации Программы «Десятилетие детства», сообщает прес-служба облправительства.Заместитель атамана Самарского окружного казачьего общества Дмитрий Икомасов подчеркнул, что одним из наиболее приоритетных направлений деятельности общества является работа по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию детей и подростков. «В настоящее время в Самарской области в 68 классах с казачьим компонентом обучаются 1 470 школьников. В 13 учреждениях дополнительного образования азы казачьего уклада жизни усваивают 520 подростков», - отметил Д. Икомасов. Осуществляется активное взаимодействие с Самарским окружным казачьим обществом, епархиальными отделами, Самарским национальным исследовательским университетом им. С.П. Королёва. Во время летних каникул для кадетов организуются военно-полевые сборы. «Практика казачьего образования показала эффективность в формировании личностных качеств ребят, они становятся более дисциплинированными, ответственными, здоровыми», - считает Д. Икомасов.