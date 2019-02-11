Состоялось заседание Общественного совета при министерстве культуры Самарской области
11 февраля 2019 11:28
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8 февраля в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» состоялось первое в 2019 году заседание Общественного совета при министерстве культуры Самарской области.
Перед тем, как начать обсуждение вопросов повестки, врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова вручил деятелям культуры региона государственные награды.
Почетной грамотой Губернатора Самарской области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие культуры в Самарской области награжден Павел Зрелов, главный бухгалтер учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца Самарской области «Волжские казаки».
Благодарностью Губернатора Самарской области за вклад в развитие изобразительного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 70-летием со дня рождения награжден Владимир Рябцев, художник, член Союза художников России.
Памятный знак за участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре вручен Александру Прокофьеву, руководителю творческой духовной мастерской прикладного искусства из дерева.
«От имени Губернатора Дмитрия Азарова и всей профессиональной общественности поздравляю вас с заслуженными наградами. Желаю вам реализации новых ярких проектов, покорения творческих вершин и удачи!» — поздравил награжденных Сергей Филиппов.
Также на заседании был рассмотрен проект ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере сохранности, условий хранения музейных предметов, государственного учета музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и хранящихся в музеях Самарской области.
Основными целями программы являются повышение прозрачности деятельности министерства культуры Самарской области при осуществлении контроля; формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов; устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований.
Реализация ведомственной программы будет способствовать достижению таких результатов, как устранение существующих и потенциальных факторов, способных привести к нарушению обязательных требований; повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных обязательных требований; исключение утрат музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, вследствие несоблюдения обязательных требований.
Документ был одобрен членами Общественного совета, сообщает пресс-служба облправительства.
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