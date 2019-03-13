Состоялось расширенное заседание коллегии министерства образования и науки Самарской области

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Во вторник, 12 марта, состоялось заседание коллегии министерства образования и науки Самарской области, на котором обсудили первые результаты и перспективы реализации в Самарской области национальных проектов в сфере образования.В заседании приняли участие главы муниципальных образований, представители общественных организаций, предприятий региона, эксперты. В режиме ВКС были подключены все территории губернии, благодаря чему в работе коллегии в режиме реального времени участвовали директора образовательных организаций, учителя, лидеры муниципальных родительских советов.Открывая заседание, министр образования и науки региона Виктор Акопьян отметил: «Президент России Владимир Путин чётко обозначил планируемые результаты реализации национального проекта «Образование». Во-первых, отечественная система образования должна войти в десять самых эффективных образовательных систем мира. Во-вторых, наше образование должно сохранять и воспроизводить российские национальные ценности, культурную и цивилизационную идентичность. Для этого мы разработали в рамках федерального проекта ряд региональных направлений. Сегодня мы можем сообщить, что утверждены планы мероприятий по всем направлениям. Фактически, реализация национального проекта «Образование» началась».Реализация национальных проектов является безусловным приоритетом региональной власти. Об этом неоднократно заявлял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Нацпроекты нужны каждому жителю страны и региона. Их цель заключается в том, чтобы человек жил долго и счастливо». Глава региона прикладывает максимум усилий по привлечению федеральных средств на решение задач развития системы образования губернии.У Самарской области есть ряд преимуществ, которые, как ожидается, будут способствовать успешной реализации нацпроекта «Образование». Здесь и объём областных средств, направляемый на развитие и функционирование отрасли, что говорит о её приоритете для региональных властей, и компактность территории, что повышает доступность качественного образования для населения, и государственная модель управления образованием, позволяющая выстраивать единую образовательную политику на территории всей губернии.В ходе совещания участники заслушали представленную информацию о реализации 8-ми региональных составляющих федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность».На сегодняшний день в Самарской области уже реализуется ряд мероприятий, способствующих достижению целей нацпроекта. В 2019-2021 годы планируется обеспечить оснащение 74 общеобразовательных учреждений современным оборудованием для реализации образовательной области «Технология», а с 2019 года запланировано проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся. В 45 общеобразовательных организациях региона будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей.В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» наряду с основными направлениями будет продолжаться реализация ряда сопутствующих региональных мероприятий, в числе которых проведение межрегионального форума «Школьный «НАНОГРАД», выплаты премий и поощрений Губернатора Самарской области, организация дистанционного обучения детей-инвалидов, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам, и ряда других.Одним из основных результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» станет создание во всех образовательных организациях равных условий для получения качественного образования с использованием дистанционных технологий. Для этого планируется все образовательные организации обеспечить высокоскоростным Интернет-соединением (не менее 100 Мб/c – для городских организаций, 50Мб/c – для сельских), а также внедрить во всех муниципальных образованиях целевую модель цифровой образовательной среды в школах и учреждениях среднего профессионального образования.Кроме того, высокую значимость имеют процессы, направленные на повышение качества подготовки кадров (прежде всего, рабочих) для экономики региона. Для этого обеспеченна финансовая поддержка студентов, получающих образование по профессиям и специальностям, включенным в региональный Перечень приоритетных профессий и специальностей среднего профессионального образования, осуществляется выплата премий победителям и призерам по итогам областного конкурса «Лучший наставник», реализуются меры, направленные на развитие движения WorldSkills.По словам заместистеля министра - руководителя департамента по делам молодёжи Сергея Бурцева, важной задачей, поставленной руководством страны, является вовлечение граждан, особенно, молодёжи в общественно значимую деятельность: «В Самарской области этому направлению уделяется повышенное внимание, в том числе через реализацию мероприятий, направленных на самостоятельную разработку и реализацию молодыми людьми проектов различной социальной значимости. Посредством дальнейших действий в рамках регионального проекта «Социальная активность», в том числе по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, а студентов в клубное студенческое движение, мы ожидаем достижения такого результата, как развитие у молодых людей потребности участия в активной общественно значимой деятельности, в том числе добровольческом (волонтёрском) движении».Объём средств в бюджете Самарской области, выделяемых на 2019 год на развитие и функционирование отрасли «Образование», в начале текущего года составлял 34 млрд. 854 млн. 198 тыс. рублей, что на 6,43% выше уровня 2018 года (32 млрд. 747 млн. 615 тыс. рублей). Доля расходов по отрасли «Образование» в общих расходах бюджета Самарской области, предусмотренных на 2019 год, при этом составляла 24%, что на 0,2% выше, чем в 2018 году (23,8%). Кроме того, всего за 2 месяца удалось привлечь в отрасль дополнительно почти 0,5 млрд. рублей как из средств федерального, так и областного бюджетов. В результате бюджет сферы образования превысил 35,3 млрд. рублей.Ожидается, что общий объём финансирования перечисленных мероприятий национального проекта из бюджетов различных уровней до 2024 года составит порядка 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com