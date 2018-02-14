Служба занятости предлагает безработным самарцам разные варианты решения их проблем с трудоустройством

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Представители министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее – министерство) в рамках пресс-тура, который состоялся 13 февраля, ознакомились с рабочими местами людей, которые благодаря участию в различных мероприятиях службы занятости решили вопрос с трудоустройством.Благодаря участию в мероприятии «Содействие самозанятости безработных граждан» Нелли Болдарева смогла купить необходимое оборудование и открыть в г.о. Новокуйбышевск Центр досуга и развития «Даринка». В дневное время центр функционирует, как детский сад, в вечернее – как развивающий детский центр. Помимо решения проблемы со своей занятостью, Нелли Болдарева создала и 18 рабочих мест. Сегодня кроме воспитателей в центре работают логопеды, дефектологи, хореографы и преподаватели английского языка. В настоящее время детский сад посещают 35 детей, на очереди – еще более 50 человек, что свидетельствует о его востребованности у местных жителей.Стоит отметить, что деятельность центра «Даринка» уже отмечена как на региональном, так и всероссийском уровне. Среди серьезных побед – премия «Золотой фонд регионов» и медаль «За развитие сферы услуг» в рамках межрегионального конгресса руководителей малого и среднего бизнеса «Перспектива-Регион 2015».Содействию в трудоустройстве людей, имеющих инвалидность, сегодня в регионе уделяется особое внимание. Организовано ежемесячное обязательное предоставление работодателями вакансий, рабочих мест в счет установленной квоты. В прошлом году число рабочих мест, заявленных работодателями в счет установленной квоты, увеличилось на 64% и сейчас составляет более 11 тыс. рабочих мест.Так, в прошлом году с помощью центра занятости Никита Петров, имеющий инвалидность, был трудоустроен ООО «М Видео менеджмент» мерчендайзером. Рабочее место было подобрано молодому человеку с учетом рекомендаций, указанных в Индивидуальной программе реабилитации или абилитации. На период адаптации на рабочем месте ему был выделен наставник. Никита успешно выдержал испытательный срок и продолжает работать, сообщает пресс-служба облправительства.«В соответствии с поручениями Президента России в прошлом году был полностью переформатирован алгоритм действий службы занятости по трудоустройству инвалидов. Сегодня применяется адресный, персонифицированный подход. Сотрудники службы занятости предлагают инвалиду подходящие именно для него рабочие места», – сообщила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.