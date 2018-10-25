Служба занятости Самарской области помогает открыть собственное дело

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Благодаря субсидии ЦЗН Сергиевска ветврач Андрей Ирха смог осуществить мечту и открыть клинику Хатико. В ней делают не только сложные операции, но и оказывают услуги по уходу и передержке животныхВ клинику приезжают с питомцами не только из соседних районов, но и регионов. Полностью оборудовано здание, закуплено оборудование, есть лаборатория. В планах - закупка оборудования для УЗИ и увеличение работников. Пока в штате 3 человека, сообщает Департамент информациононй политики Самарской области.