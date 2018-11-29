Скоро откроется зимняя дорога в село Рождествено
29 ноября 2018 13:20
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10 декабря в Самарской области откроется временная зимняя дорога в село Рождествено через национальный парк "Самарская Лука".
Жители села смогут добираться до него на машине по проезду "Шелехметь - "Белые домики" всю зиму, вплоть до 15 марта. Для этого традиционно нужно будет получить специальный пропуск в нацпарке.
Пока между Самарой и Рождествено по Волге курсируют пассажирские теплоходы. Скоро река начнет замерзать, движение теплоходов прекратится, а после полного ледостава на линию выйдут суда на воздушной подушке, пишет Самру.ру.
Фото: Дильдина Светлана
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