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Скончался Валерий Быковский - "космонавт номер пять", трижды побывавший в космосе

28 марта 2019 13:47
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Скончался Валерий Быковский -
Первый свой полет Быковский совершил в качестве командира корабля "Восток-5".

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85-м году жизни Валерий Федорович Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области. В 1968 году он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, а в 1960 году вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС

Валерий Федорович Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области. В 1968 году он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, а в 1960 году вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС
Пресс-служба ЦПК

Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался в среду на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

"Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и России, весь коллектив ЦПК соболезнуют родным и близким Валерия Федоровича", - говорится в распространенном заявлении. Прощание состоится 29 марта в Доме космонавтов Звездного городка. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, похороны состоятся в тот же день в деревне Леониха, где жил космонавт.

Смерть летчика-космонавта подтвердил глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков. "В этом году в городе планируется открыть музей Быковского. Пусть он станет нашим вкладом в память о великом земляке", - заявил он в разговоре с местным изданием "Павлово-Посадские известия". Портал уточняет, что Быковский скончался после продолжительной болезни, однако точная причина его смерти не уточняется.

Валерий Федорович Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области. В 1968 году он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, а в 1960 году вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС.

Первый свой полет Быковский совершил в качестве командира корабля "Восток-5" с 14 по 19 июня 1963 года (4 суток 23 часа 6 минут). Он проходил совместно с полетом корабля "Восток-6", пилотируемого Валентиной Терешковой. За мужество и героизм пятому космонавту СССР было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза Быковский получил за следующий космический полет, который он выполнил с 15 по 23 сентября 1976 года (7 суток 21 час 52 минуты) в качестве командира корабля "Союз-22" совместно с бортинженером Аксеновым.

В третий раз Валерий Быковский полетел в космос командиром корабля "Союз-31" и советско-немецкого экипажа (26 августа - 3 сентября 1978 года). Продолжительность полета составила 7 суток 20 часов 49 минут. Суммарное время пребывания Валерия Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут. Далее Быковский проходил службу в различных подразделениях Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, а в 1988 году был уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас по возрасту, пишет newsru.com.

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