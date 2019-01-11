Сколько самарцы тратили онлайн в новогодние праздники?

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Шопинг, еда на дом, кино, онлайн-игры, обучение — Яндекс.Касса выяснила, как жители Самары проводили досуг в новогодние каникулы, сколько расходовали в интернете на развлечения и другие занятия. Для этого сервис проанализировал платежи горожан с 1 по 8 января 2019 года на онлайн-площадках, которые работают с Яндекс.Кассой. Сегодня их более 90 тыс. по всему миру.В праздники многие самарцы не тратили время на приготовление еды, а заказывали её онлайн. В среднем за раз они платили за еду с доставкой 810 рублей. Любители развлечений тоже не тратили время зря: средний платёж горожан за музыку и кино в интернете составил 1130 рублей, за игры — 480 рублей, за билеты на концерты, в кино, театры и музеи — 1480 рублей.Пока одни развлекались, другие занимались самообразованием — средний чек самарцев за обучающие онлайн-курсы составил 1960 рублей. В праздники многие планировали будущие путешествия — средние платежи за билеты на самолёты и поезда составили 6500 и 840 рублей соответственно.В праздничные каникулы жители Самары активно занимались онлайн-шопингом. В топ-5 популярных товаров, которые они заказывали через интернет, вошли одежда, обувь и аксессуары (средний чек — 770 рублей), книги (350 рублей), бытовая техника (1170 рублей), товары для хобби (2190 рублей), косметика и парфюмерия (3340 рублей), товары для дома (3530 рублей).pixabay.com