Склеп семьи Петра Алабина помешал укрепить фундамент храма Иверского монастыря в Самаре
16 января 2019 11:18
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По результатам государственной историко-культурной экспертизы, завершившейся в конце декабря 2018 года, никаких строительных работ производить на месте некрополя нельзя. Чтобы хоть как-то укрепить фундамент храма, придется разработать проект, который позволит сохранить погребения.
Работы по укреплению фундамента храма Иерусалимской иконы Божией Матери Иверского монастыря начались в 2018 году. В ходе строительства обнаружился склеп с несколькими останками. С учетом его расположения эксперты предположили, что усыпальница принадлежит семье самарского городского головы Петра Алабина и была возведена в 1874 году, в связи со смертью дочери Петра Алабина Елены. В 20-30 годы некрополь разграбили и долгое время использовали как выгребную яму — на территории монастыря в то время селили рабочих заводов.
В итоге религиозная организация «Иверский женский монастырь Самары Самарской и Сызранской епархии Русской православной церкви» заказала историко-культурную экспертизу. В конце прошлого года стали известны ее результаты. Если строительные работы по укреплению фундамента храма продолжатся, обрушится северная стена склепа. Кроме того, с восточной стороны склепа находится газон с голубыми елями, а с южной — памятное место регионального значения «Могила историка и общественного деятеля Петра Алабина, сквер Рабочего городка». Поэтому склеп не был исследован полностью, по окончанию раскопок его законсервировали. Строительные работы над ним, по мнению экспертов, проводить нельзя, пишет СО ОНЛАЙН.
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