Сервис Яндекс.Еда вышел в Самару
12 сентября 2018 10:38
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12 сентября в Самаре запустилась Яндекс.Еда. Это сервис для заказа готовых блюд домой или в офис — даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки. Заказать еду можно на сайте или в мобильном приложении для iOS и Android. Оплатить — банковской картой или наличными курьеру. Для пользователей Яндекс.Еда проводит специальные акции: дарит скидки на меню ресторанов или подарки при заказе.
В Самаре будет работать служба доставки Яндекс.Еды и ресторанов-партнёров. Алгоритмы распределения заказов ищут ближайшего курьера, пока блюда готовятся. После того, как курьер забирает еду, пользователь может следить за статусом своего заказа в приложении.
С Яндекс.Едой в Самаре уже работают более 60 заведений на любой вкус и кошелёк. Среди них — «Макдоналдс», «Чайхона №1» Тимура Ланского, служба доставки суши и пиццы «2 Берега», ресторан паназиатской кухни «Оки-Токи», «Суши Тайм», пиццерия PizzaShop, стейк-хаус «Крошка Молли» и другие.
Фото pixabay.com
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