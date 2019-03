Сергей Лазарев рассказал о главном выводе из прошлого выступления на Евровидении

122

Певец Сергей Лазарев заявил, что не будет слушать, "что говорят другие" на Евровидении. Об этом артист заявил в интервью, размещенном на официальном YouTube-канале конкурса.На вопрос журналиста "что Сергей из 2016-го мог бы посоветовать себе же в 2019 году?" певец пошутил, что "не следует обращать внимание на букмекеров"."Не реагируй на то, что говорят другие. Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: "Ты победитель — это точно на сто процентов", и я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав", — добавил он.Кроме того, артист рассказал про песню, с которой будет представлять Россию на конкурсе. По его словам, в новой композиции заложены иные чувства, нежели в той, с которой он выступал в 2016-м. Лазарев выразил надежду, что зрители смогут понять значение песни и выступления в целом.Помимо этого, певец заявил, что для него огромная честь вновь представлять страну на международном конкурсе, сообщают РИА Новости На Евровидении Сергей Лазарев выступит с песней Scream. Она написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. До публикации клипа букмекеры считали Лазарева главным претендентом на победу.В этом году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев участвует в Евровидении во второй раз. В 2015 году он занял третье место с песней You’re the Only One".