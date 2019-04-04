Семья из Самары в рамках акции "Возродим библиотеку" передала сотрудникам полиции свыше 200 книг

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Отношение к книгам, как к высочайшей ценности — одно из положительных качеств человека. Именно так относятся семья Колосовых к своим книгам. Накопленный за долгие годы богатый материал, в том числе о людях Самарской области, ее истории, Иван Сергеевич и Мария Александровна передали в библиотечный фонд Веденского района Чеченской Республики. Такое единогласное решение семья приняла после того, как прочитала статью в одной из газет областного центра.«Порой прочитанная книга производит такое неизгладимое впечатление, что ею хочется поделиться со всеми. Книги сопровождают нас в течение всей жизни. Во все времена и даже в век компьютеров человек не может обойтись без чтения» - поделились своими мыслями Иван и Мария Колосовы.За плечами семьи Колосовых славная трудовая биография. Иван Сергеевич многие годы проработал на производстве, Мария Александровна – бухгалтером. Как и все передовые люди, они интересовались многими вещами, всегда много читали. С первых лет совместной жизни начали собирать семейную библиотеку: повести, романы, краеведческая литература, детективы, отраслевая литература – все нашло место на полках домашних книжных собраний.Книжный дар, а это более 200 книг, семья Колосовых передала сотрудникам самарской полиции. В коллекцию вошли собрания сочинений российских и зарубежных авторов: И. Тургенева, Оноре де Бальзака и многих других именитых писателей. Среди даров многотомное издание произведений Чарльза Диккенса. Особое место занимает большое количество поэтических сборников.От имени Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре семью Колосовых поблагодарила Лариса Агаджанян: «Книга – один из самых мудрых и драгоценных подарков. Испокон веков книга в дар считалась выражением своего почтения. Благодарим Ивана Сергеевича и Марию Александровну за их бесценные дары. Мы уверены, что каждая книга обязательно найдёт своего читателя!»Самарская полиция напоминает: каждый житель Самарской области может принять участие в акции «Возродим библиотеку!». Участниками могут стать организации, частные предприниматели, представители творческой интеллигенции, преподаватели, студенты, учащиеся и все жители региона.Для передачи в фонд Веденской библиотеки можно принести книги (не в ветхом состоянии) любого жанра и переплета, кроме религиозного содержания, в Культурный центр при ГУ МВД России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, 46 (можно оставлять на вахте).Жителей губернии, изъявивших желание участвовать в акции, но не имеющих возможности транспортировать печатную продукцию, просьба обращаться по телефонам: +7 (846) 278-13-39, сот. 8-999-701-02-33, 8-999-701-00-44, сообщает облМВД.