Семинар по реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» пройдет в Самаре

79

В пятницу, 16 ноября Правительство Самарской области совместно с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (далее – ФЦК) проведет семинар для представителей предприятий и организаций Самарской области по реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках семинара будут рассмотрены опыт реализации приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017 – 2025 годы» и модели развития персонала на предприятиях – участниках программы.В рамках мероприятия запланировано проведение тематических круглых столов по мерам государственной поддержки предприятий-участников реализации Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и оптимизации офисных процессов с целью повышения производительности труда.В мероприятии примут участие представители региональных органов власти, эксперты федерального уровня, в частности, генеральный директор ФЦК Николай Соломон.Место проведения семинара: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210, аудитория 614. Регистрация участников начнется в 8.00. Начало мероприятия в 9.00.Напомним, Самарская область в 2017 году стала «пилотным» участником реализации федеральной приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В настоящее время Губернатором Самарской областипоставлена задача по увеличению количества предприятий-участников реализации Национального проекта.Фото pixabay.com