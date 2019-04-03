Семь проектов молодых ученых Самарской области получили грантовую поддержку Президента РФ

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Совет по грантам Президента России подвёл итоги конкурсов по государственной поддержке молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук. Самарскую область в списках победителей представляют 7 проектов. Научные работы самарских учёных отметили в таких традиционно сильных для региона направлениях, как: “Физика и астрономия”, “Технические и инженерные науки”, “Химия, новые материалы и химические технологии”, “Медицина”, “Общественные и гуманитарные науки”.Среди победителей трое ученых-кандидатов наук представляют Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, еще двое — Самарский государственный технический университет. По одному проекту-победителю представили доктора наук из Самарского государственного медицинского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета.Доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Иван Братченко стал лауреатом конкурса в направлении «Физика и астрономия». Коллектив авторов под руководством молодого ученого проведет исследование, посвященное ранней неинвазивной диагностике тяжелых заболеваний — от сердечно-сосудистых патологий, до диабета и рака кожи. В результате исследования оптических свойств кожи ученые представят универсальный подход к анализу спектральных особенностей кожи, что позволит в самые короткие сроки выявлять наличие опасных заболеваний.Напомним, ранее исследовательская группа ученых Самарского университета совместно с клиническими специалистами Самарского областного онкологического диспансера (СОКОД) протестировали новый способ ранней диагностики рака кожи с помощью оригинального комплекса приборов. Созданные коллективом самарских ученых методы позволили повысить эффективность активной и ранней диагностики новообразований кожи до 97%, в то время как точность обычного, стандартного клинического исследования не превышает 50-60%.В направлении «Технические и инженерные науки» победителями признаны ученые института двигателей и энергетических установок Самарского университета. Исследования связаны с созданием передовых технологий по разработке новых газотурбинных двигателей (ГТД) для авиационной и газовой промышленности. Так, работа доцента кафедра теории двигателей летательных аппаратов Самарского университета Григория Попова касается разработки пилотного варианта цифрового двойника турбины ГТД. А работа доцента кафедры технологий производства двигателей Самарского университета Романа Вдовина связана с созданием отдельных деталей газотурбинного двигателя с помощью аддитивных технологий и цифровых моделей-двойников ГТД.О необходимости внедрении в работу конструкторов технологии цифровых моделей-двойников ГТД шла речь в рамках более широкого взаимодействия Самарского университета с конструкторским бюро ПАО «Кузнецов» на совещании под руководством председателя комитета по обороне Государственной думы Владимира Шаманова. Такие технологии позволяют значительно ускорить и удешевить процесс проектирования и производства новых двигателей для перспективных самолетов, сообщает пресс-служба облправительства.Всего на два конкурса по государственной поддержке молодых российских ученых (для кандидатов и для докторов наук) было подано 2684 заявки, из которых были одобрены 460 проектов.