Семь проектов молодых ученых Самарской области получили грантовую поддержку Президента РФ
3 апреля 2019 12:09
23
Совет по грантам Президента России подвёл итоги конкурсов по государственной поддержке молодых российских ученых — кандидатов и докторов наук. Самарскую область в списках победителей представляют 7 проектов. Научные работы самарских учёных отметили в таких традиционно сильных для региона направлениях, как: “Физика и астрономия”, “Технические и инженерные науки”, “Химия, новые материалы и химические технологии”, “Медицина”, “Общественные и гуманитарные науки”.
Среди победителей трое ученых-кандидатов наук представляют Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, еще двое — Самарский государственный технический университет. По одному проекту-победителю представили доктора наук из Самарского государственного медицинского университета и Самарского государственного социально-педагогического университета.
Доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Иван Братченко стал лауреатом конкурса в направлении «Физика и астрономия». Коллектив авторов под руководством молодого ученого проведет исследование, посвященное ранней неинвазивной диагностике тяжелых заболеваний — от сердечно-сосудистых патологий, до диабета и рака кожи. В результате исследования оптических свойств кожи ученые представят универсальный подход к анализу спектральных особенностей кожи, что позволит в самые короткие сроки выявлять наличие опасных заболеваний.
Напомним, ранее исследовательская группа ученых Самарского университета совместно с клиническими специалистами Самарского областного онкологического диспансера (СОКОД) протестировали новый способ ранней диагностики рака кожи с помощью оригинального комплекса приборов. Созданные коллективом самарских ученых методы позволили повысить эффективность активной и ранней диагностики новообразований кожи до 97%, в то время как точность обычного, стандартного клинического исследования не превышает 50-60%.
В направлении «Технические и инженерные науки» победителями признаны ученые института двигателей и энергетических установок Самарского университета. Исследования связаны с созданием передовых технологий по разработке новых газотурбинных двигателей (ГТД) для авиационной и газовой промышленности. Так, работа доцента кафедра теории двигателей летательных аппаратов Самарского университета Григория Попова касается разработки пилотного варианта цифрового двойника турбины ГТД. А работа доцента кафедры технологий производства двигателей Самарского университета Романа Вдовина связана с созданием отдельных деталей газотурбинного двигателя с помощью аддитивных технологий и цифровых моделей-двойников ГТД.
О необходимости внедрении в работу конструкторов технологии цифровых моделей-двойников ГТД шла речь в рамках более широкого взаимодействия Самарского университета с конструкторским бюро ПАО «Кузнецов» на совещании под руководством председателя комитета по обороне Государственной думы Владимира Шаманова. Такие технологии позволяют значительно ускорить и удешевить процесс проектирования и производства новых двигателей для перспективных самолетов, сообщает пресс-служба облправительства.
Всего на два конкурса по государственной поддержке молодых российских ученых (для кандидатов и для докторов наук) было подано 2684 заявки, из которых были одобрены 460 проектов.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 апреля 2019 12:09
Всего на два конкурса по государственной поддержке молодых российских ученых было подано 2684 заявки. Социум
4
3 апреля 2019 12:04
84% работодателей стараются проверять профили соискателей при трудоустройстве. Социум
0
3 апреля 2019 11:27
Его предупредили о грозящей уголовной ответственности. Социум
44
Здравоохранение
2 апреля 2019 13:30
Она проходит тестирование. Здравоохранение
299
2 апреля 2019 09:57
Одежда снабжена датчиками, которые отслеживают показатели спящего. Здравоохранение
246
2 апреля 2019 09:42
Малыши появились на свет 22 декабря прошлого года. Здравоохранение
1350
Новости медицины
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
70
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
472
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
534
Туризм
1 апреля 2019 09:54
Эксперты проанализировали бронирования авиабилетов. Туризм
278
29 марта 2019 13:21
1 апреля — его последний рабочий день. Туризм
371
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
248
Образование
3 апреля 2019 11:54
На конкурс поступили 243 работы, 35 человек – из Самарской области. Образование
43
2 апреля 2019 14:00
По предварительным подсчетам участниками акции станут 79 стран. Образование
318
1 апреля 2019 11:38
Министерство образования и науки начало глобальный эксперимент с опорного вуза. Образование
428
Культура
2 апреля 2019 15:22
Цель Акции – сохранение культурных традиций и создание новых. В 2019 году событие было приурочено к Году Театра в России и позволило объединить... Культура
297
2 апреля 2019 12:35
160 живописных и 100 графических работ отправятся по Волге на теплоходе. Культура
255
2 апреля 2019 12:12
Состоялась церемония награждения. Культура
241
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
434
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
653
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1087
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
291
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4827
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4775
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
563
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
857
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
826
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
410
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1049
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1056
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2041
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2315
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1388
Мероприятия