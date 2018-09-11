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Новости /  Общество /  Социум  

Семь часов в аэропорту Курумоч ждали вылет пассажиры рейса «Самара-Симферополь»

11 сентября 2018 12:08
113
Семь часов в аэропорту Курумоч ждали вылет пассажиры рейса «Самара-Симферополь»
Во время задержки им предоставлялись напитки и горячее питание.

В понедельник, 10 сентября, в 22:03 из аэропорта Курумоч вылетел самолет авиакомпании «Ред Вингс» рейса ИН-744 сообщением «Самара — Симферополь», который по расписанию должен был вылететь в тот же день в 14:55, то есть время задержки вылета составило 7 часов 8 минут, об этом Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Как сообщили в надзорном ведомстве, на рейс было зарегистрировано 173 пассажира. Во время задержки им предоставлялись напитки и горячее питание. Ситуация с пассажирами задержанного рейса находилась на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры. Жалоб от них не зарегистрировано.

Причиной задержки вылета послужило позднее прибытие воздушного судна. По факту произошедшего Куйбышевской транспортной прокуратурой проводится проверка.

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