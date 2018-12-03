Сегодня запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11»

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Сегодня, 3 декабря в 14:31 мск с космодрома Байконур запланирован запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11». В состав основного экипажа вошли космонавт Роскосмоса, астронавт Канадского космического агентстваи NASA11 декабря самарскому космонавту Олегу Кононенко предстоит выход в открытый космос, а также большой объем экспериментов. Это уже четвертый полет Олега Дмитриевича. В сумме космонавт провел на орбите 537 суток, осуществил три выхода в открытый космос, сообщает Департамент информационной политики региона.