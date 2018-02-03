Сегодня в Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

248

Сегодня, 3 февраля в 11.00 на площади Славы состоялась Торжественная церемония возложения венков (цветов) к Вечному огню горельефа «Скорбящей Родине-Матери». Участниками мероприятия стали ветераны, первые лица региона, представители общественных организаций, школьники и студенты, жители города.С 11.00 до 13.00 на площади Славы будет работать передвижной пункта, содержащий информацию о воинах-защитниках Сталинграда – уроженцах Самарской области, пройдет выставка военной техники.ДОСААФ организует пролет авиации с проносом флага Российской Федерации, пройдет показательное выступление юнармейцев.Затем основные массовые мероприятия, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, будут проходить на площади им. Куйбышева.С 12.00 до 15.00 на площади Куйбышева будут проводиться мастер-классы по хоккею и фигурному катанию. Все желающие могут попробовать сдать нормы ГТО.