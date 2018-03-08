Сегодня в России и других странах мира отмечают Международный женский день

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Президент РФ особо отметил труд многодетных матерей и тех, кто взял ребенка из детского дома, подчеркнув, что вырастить и воспитать ребенка – «это счастье и ответственность», передает Радио Маяк.«Мы знаем, что сердце женщины – самое верное, ее прощение – самое пронзительное, а материнская любовь – поистине безгранична», – сказал президент. Глава государства добавил, что образу женщины посвящено множество литературных произве дений, и прочитал отрывок из произведения поэта Андрея Дементьева.