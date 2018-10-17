Сегодня состоится открытие вольерного комплекса "Глухари" питомника Самарского зоопарка

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17 октября в 14-00 состоится открытие вольерного комплекса "Глухари" питомника Самарского зоопарка по разведению редких видов животных ( Кинельский район, п. Формальный, ул. Озерная 66).Питомник по разведению тетеревиных птиц является единственным в европейской части России. Одна из главных задач питомника - восстановление численности глухарей в природе.На открытие Питомника приглашены представители администрации Кинельского района, представители Самарского Государственного Социально-Педагогического Университета и Самарской Государственной Сельскохозяйственной Академии. Глухарь – крупная птица из отряда курообразных, вид занесен в Красную книгу Самарской области.В регионе вид встречается в хвойных и смешанных лесах. Необычное название глухарь получил из-за своей особенности: во время исполнения брачной песни, эта птица на некоторое время глохнет.В питомнике в настоящее время находится 12 глухарей, привезенных из питомника Новосибирского зоопарка. Сейчас сотрудниками зоопарка ведется заготовка кормов на зиму для этих птиц. Рацион глухарей разнообразный - в нем должны присутствовать дикие ягоды, ветки деревьев и кустарников, другие природные корма, сообщает группа зоопарка.