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Сегодня Новокуйбышевск стал центром выработки стратегии развития Самарской области. Сессия "Малые города - большие возможности" собрала ведущих экспертов, представителей федеральных и региональных министерств, глав муниципалитетов не только нашего региона, но и других городов РФ, сообщает Департамент информационной политики региона.Открывая сессию, Глава регионаподчеркнул - малые города имеют огромные резервы развития, важно для найти точки роста, которые позволят развиваться каждому муниципальному образованию.

Напомним, задачу по разработке программы развития именно малых городов Дмитрий Азаров обозначил в начале года. Этому вопросу было посвящено большое совещание в Похвистнево. Также Глава региона поставил задачу каждому муниципалитету сформировать вместе с жителями собственные стратегии.

"Традиционно уделялось внимание большим городам, а также сельскому хозяйству и развитию села. Но, зачастую, именно малые города ускользали из фокуса внимания региональной власти. Безусловно, это нужно было поправить, - отметил Дмитрий Азаров. - Я хочу поблагодарить коллег, в первую очередь, глав муниципальных образований и депутатский корпус, которые взялись за работу и,засучив рукава, приступили к формированию стратегий малых городов. Есть первые успехи, наработки, идеи, заслуживающие внимания".

Как сообщалось ранее, во время сессии «Малые города – большие возможности» подведут итоги общественных обсуждений стратегических целей и ключевых приоритетов развития по каждому городу, проходивших в рамках муниципальных сессий.Также будут представлены итоги работы межведомственной рабочей группы, которая по инициативе Главы региона осуществляет подготовку Программы действий Правительства по поддержке малых и средних городов Самарской области.В рамках сессии запланирована дискуссия на тему «О роли «нестоличных» городов в современной России и лучших практиках городского развития» с участием руководителей малых городов из разных регионов Российской Федерации: Республики Крым, Волгоградской, Нижегородской и Ярославской областей.По итогам стратегической сессии будут сформулированы предложения, на реализацию которых областное Правительство обратит особое вниманиеФото: Департамент информационной политики региона.