Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки

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Сбербанк с 1 марта снизил ставки по кредитным картам массовой линейки.Ставки снижены по всем новым кредитным картам без предварительно одобренного предложения:на 2 процентных пункта (п. п.), до 25,9% годовых — по картам уровня Classic и Gold;на 2 п. п. до 23,9% — для премиальных кредитных карт.Остальные параметры продуктов остаются без изменения — всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС-информированием обо всех операциях по карте, а по картам уровня Classic и Gold есть возможность оформления с бесплатным первым годом обслуживания.Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:«Благодаря интересному продуктовому предложению и продуманной кредитной политике число клиентов и портфель кредитных карт Сбербанка постоянно растет при поддержании стабильно низкого уровня кредитного риска. Мы признательны нашим клиентам за доверие и лояльность и ожидаем, что благодаря новым условиям еще больше людей захотят воспользоваться нашими продуктами».За 2018 год портфель кредитов по картам Сбербанка вырос на 15%, а число клиентов превысило 18 млн человек.