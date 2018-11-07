Самым популярным культмассовым событием лета-2018 стал фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре
7 ноября 2018 10:23
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На портале для онлайн-референдумов «ВМЕСТЕ» завершилось голосование, посвященное оценке культурно-развлекательных массовых мероприятий, прошедших в Самаре и области летом 2018 года.
С июня по сентябрь в регионе прошло множество фестивалей, праздников, флэш-мобов, карнавалов. Яркие события проходили для жителей региона практически каждые выходные. Участникам голосования было предложено оценить их с точки зрения посещаемости и запоминаемости.
И по первому, и по второму показателю лидером опроса на портале «ВМЕСТЕ» оказался фестиваль набережных «Волга Фест»-2018. Его посетило 20% всех опрошенных, и 24% участников голосования отметили это событие как самое запоминающееся в летнем сезоне 2018 года. Отметим, что самарская набережная и происходящие на ней мероприятия получили высокую оценку не только среди жителей региона, гостей города и туристов, но и среди профессионального сообщества. Самарская набережная получила гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018и и признана лучшей площадкой в России для проведения туристических событий. Экспертное жюри высоко оценило уровень благоустройства, а также многочисленные проекты, которые круглый год реализуются на набережной в Самаре.
Второе место с точки зрения посещаемости разделили два самарских мероприятия минувшего лета. Это ставший традиционным Фестиваль цветов и, напротив, новинка городской ивент-афиши – культурно развлекательная программа на улице Куйбышева. Напомним, что во время ЧМ-2018 улицу Куйбышева сделали пешеходной, здесь проходили многочисленные мероприятия с участием фанатов, танцевальные карнавалы и концерты в поддержку футбольных сборных. После завершения Чемпионата было решено сохранить эту праздничную атмосферу до конца лета, и улица Куйбышева становилась пешеходной каждые выходные вплоть до середины сентября. На проведенных здесь мероприятиях успели побывать 16% участников опроса.
Столько же – 16% - пользователей портала «ВМЕСТЕ» побывали на Фестивале цветов. Это событие оказалось на втором месте и по запоминаемости. Как одно из самых ярких мероприятий лета его отметили 18% проголосовавших. При этом культурно-развлекательный ивент на улицеКуйбышева запомнился 16% участников опроса.
Третье место в рейтинге с точки зрения посещаемости занял фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». На этом событии побывали 10% проголосовавших. Напомним, что традиция проведения фестиваля в Самаре на несколько лет прерывалась. И то, что жители региона так высоко оценили это действительно уникальное событие, говори о том, что решение сохранить и возобновить фестиваль было принято не зря.
Музыкальные фестивали также по-прежнему пользуются среди жителей 63-го региона большой популярностью. На четвертой строчке рейтинга самых посещаемых мероприятий Самарской области оказались 45-й Грушинский фестиваль авторской песни и фестиваль «Джаз в Струковском». Оба мероприятия посетили по 8% пользователей портала.
Пятерку лидеров голосования замыкает самобытный фестиваль «Жигулевская вишня», который ежегодно проходит в одном из самых красивых мест Самарской области – селе Ширяево.
По мнению руководителя областного министерства культуры Сергея Филиппова успех и такая популярность «ВолгаФеста» объясняется несколькими факторами: «Особенность «ВолгаФеста» в том, что он
проходит в первой половине июня и, как правило, открывает череду летних городских мероприятий, задает тон всем остальным событиям. Он яркий,
необычный, а потому и запоминающийся. На «ВолгаФест» с удовольствием приходят семьями, поскольку для любого там найдется интересное занятие.
Семейный формат мероприятия — главная отличительная черта «ВолгаФеста». Каждый гость фестиваля — это непосредственный
соавтор событий. Местный колорит дополняют своими творческими проектами участники из других регионов России и зарубежья. И, в общем-то, жители и гости Самары уже привыкли, что наша прекрасная набережная летом – это не только прогулки и отдых на пляже, это еще и очень активное времяпрепровождение».
Подробнее ознакомиться с результатами голосования можно на портале «ВМЕСТЕ» в разделе «Завершенные голосования»: https://vmeste-region.ru/votes/412
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