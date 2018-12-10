Самару посетит «Рождественский Караван» Coca-Cola

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12 декабря 2018 года благотворительный «Рождественский Караван» Coca-Cola в России в 18-й раз отправится в путешествие, которое продлится 11 дней и охватит 12 городов. В каждом из городов пройдет инклюзивный праздник для подростков из социально уязвимых групп населения. Состав участников определялся в партнерстве с десятками некоммерческих организаций. Всего в праздниках примут участие более 3000 подростков. В этом году мероприятия будут включать в себя не только развлекательный, но также образовательный и социализирующий компоненты.Если раньше красные грузовички Coca-Cola, украшенные яркими лампочками, отправлялись с подарками в детские дома, школы-интернаты, детские больницы и реабилитационные центры, то теперь подростков пригласят стать соорганизаторами большого инклюзивного праздника. На специально организованных площадках ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, их с верстники из обычных семей, а также подростки с ментальными и физическими особенностями развития смогут погрузиться в новогоднюю атмосферу и вместе провести время с удовольствием и пользой.Маршрут «Рождественского Каравана» в этом году включает в себя 12 городов: Самару, Санкт-Петербург, Москву, Подмосковье, Калязин, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Владивосток.