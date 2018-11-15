Самару посетил первый заместитель директора Росгвардии

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Начальник главного штаба - первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Ченчик проверил организацию службы самарского гарнизона.В рамках рабочей поездки в Приволжский округ начальник Главного штаба – первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Ченчик и возглавляемая им группа генералов и офицеров Центрального аппарата проверили деятельность Управления Росгвардии по Самарской области.На территории управления заместитель главнокомандующего возложил цветы к обелиску погибшим при исполнении воинского и служебного долга сотрудникам и военнослужащим Росгвардии.На встрече с ветеранами генерал-полковник Сергей Ченчик поблагодарил однополчан за весомый вклад в дело поддержания славных традиций войск правопорядка и патриотического воспитания подрастающего поколения.В расположении ОМОН (на транспорте) территориального управления начальник Главного штаба проверил условия несения службы и быта. Пообщавшись с личным составом и ответив на заданные вопросы, он отметил профессионализм сотрудников спецподразделений Росгвардии Самарской области в обеспечении мер безопасности при проведении Чемпионата мира по футболу.Генерал-полковник Сергей Ченчик провел служебное совещание с участием командующего Приволжским округом генерал-полковника Александра Порядина, в ходе которого заслушал доклад начальника тероргана полковника Александра Эсауленко об итогах служебно-боевой деятельности спецподразделений, подразделений вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы в 2018 году. Особое внимание было уделено изучению вопросов, связанных с готовностью территориального управления к выполнению повседневных и оперативно-служебных задач, стоящих перед Росгвардией в регионе.