Самарцы вернулись с медалями с чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых»

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22-23 сентября 2018 года впервые в России был проведён чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills «Навыки мудрых» среди специалистов возрастной категории 50+. Мероприятие прошло на территории образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ – новой городской площадки для обучения и знакомства с различными профессиями для людей всех возрастов. В Технограде установлено около трёх тысяч единиц современного высокотехнологичного оборудования, аналоги которого используются на действующих предприятиях, а программы обучения разработаны с учётом реальных требований работодателей.В чемпионате приняли участие более 130 человек из 26 регионов России. Двое участников делегации из Самарской области вернулись с Чемпионата с медалями. Бронзовая медаль в компетенции «Администрирование отеля» у Андрея Федотова, а золото чемпионата в компетенции «Графический дизайн» завоевала Алла Агапова. Оба они преподают в Самарском государственном колледже.Чемпионат прошёл по 26 наиболее востребованным компетенциям WorldSkills (электромонтаж, ресторанный сервис, малярные и декоративные работы, технологии моды, токарные работы на станках с ЧПУ, облицовка плиткой, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кондитерское дело, ИТ-решения для бизнеса, видеопроизводство, изготовление прототипов, сантехника и отопление, парикмахерское искусство, лабораторный химический анализ, хлебопечение, холодильная техника и системы кондиционирования, столярное дело, поварское дело, медицинский и социальный уход, электроника, промышленный дизайн, технологии композитов, администрирование отеля, флористика, геодезия, графический дизайн).Во время чемпионата на 46 площадках прошли мастер-классы Технограда от WorldSkills по компетенциям чемпионата.В ряде мастер-классов в качестве экспертов выступили Герои труда Российской Федерации. Кроме того, свою программу продемонстрировали Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, социальная сеть «Одноклассники» (мероприятие «Мой возраст ОК»), проект «Активное долголетие», движение «Волонтеры Победы», сообщает пресс-служба облправительства.