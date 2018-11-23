Самарцы решат, как называть и объявлять остановки общественного транспорта в городе

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Жителям Самары предложено решить, стоит ли переименовать устаревшие названия остановочных пунктов и нужно ли во время объявления остановок в общественном транспорте давать краткую историческую справку..Названия остановок общественного транспорта в пространстве мегаполиса - важный элемент навигации, который позволяет ориентироваться на незнакомых улицах даже тем, кто попадает в город впервые. Это особенно актуально для Самары с ее многокилометровыми проспектами и шоссе, которые тянутся через несколько внутригородских районов.Тем не менее, некоторые остановки общественного транспорта в столице 63-го региона легко могут ввести в заблуждение не только приезжих, но местных жителей, не часто выбирающихся дальше родного микрорайона. Дело в том, что множество остановочных пунктов в Самаре носят «устаревшие» названия. Крупные и знаковые для своего времени объекты, в честь которых остановочные пункты получили свои наименования, давно перестали существовать. Например, на месте кинотеатра «Самара» уже много лет стоит новый жилой микрорайон, а в проходящем мимо по улице Стара-Загоре общественном транспорте до сих объявляют о приближении к некогда популярному развлекательному центру. То же самое касается остановки «кинотеатр «Огонек» на проспекте Кирова, «магазин «Электроника» и «кинотеатр «Шипка» на улице Стара-Загоре, «кинотеатр «Юность» на улице Ново-Вокзальной, «Ипподром» на Московском шоссе и других.Стоит ли переименовать такие остановочные пункты и заменить «устаревшие» названия на актуальные для современной Самары? Или необходимо сохранить память об когда-то значимых городских объектах? Выяснить мнение жителей по этому вопросу предложили в администрации внутригородского Кировского района. Именно здесь сосредоточено сразу несколько подобных остановок.Еще одну инициативу, которая касается наименования остановочных пунктов в Самаре, озвучили самарские парламентарии, обратив внимание на необходимость повышать знания горожан об исторических деятелях, героях Великой Отечественной войны, знаменитых самарцах, в честь которых были названы улицы, площади и скверы.Как это сделать? В том числе во время объявления названия остановок в общественном транспорте давать краткую историческую справку о человеке, фамилию которого носит теперь часть городской территории.Жителей региона приглашают решить судьбу остновочных пунктов Самары. Принять участие в голосовании можно в мобильном приложении «ВМЕСТЕ» или на специальной странице для голосований https://vmeste-region.ru/votes/427