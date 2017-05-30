Самарцы признались, что интересуются зарплатой своих коллег
30 мая 2017 09:25
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При приеме на работу россияне все чаще подписывают документ о неразглашении размера заработной платы. А вот в Европе и Америке, напротив, стало модным делать эту информацию доступной для всех. Зарплата.ру опросила 856 самарцев: хотели бы они знать размер зарплаты своих коллег?
Интересно, что только 47% опрошенных самарцев хотели бы знать зарплаты своих сослуживцев. 24% уже знают эти цифры, а вот 52% владеют такой информацией только о некоторых коллегах.
Меньше трети самарцев, 30%, радуются, когда их коллег повышают по службе. Больше половины, 62%, относятся к этому событию нейтрально. А вот 10% самарцев расстраиваются!
Почти половина, 52%, из тех, кто не рад за коллег, объяснили свои эмоции так: они тоже хотят повышение, но их не повышают. Треть считают, что их коллеги не заслужили повышение. А вот 14% самарцев просто молча завидуют.
Фото pixabay.com.
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