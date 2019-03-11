Самарцы познакомились с уникальными экспонатами, изъятыми у боевиков в Сирийской Арабской Республике
11 марта 2019 09:47
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9 марта поезд с уникальными экспонатами, изъятыми у боевиков в Сирийской Арабской Республике, посетил Самару. Передвижная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» пройдет во многих городах России. Из нашей губернии состав, стартовавший 23 февраля с Казанского вокзала в Москве, отправился на Урал.
"Эта выставка организована для того, чтобы люди всегда помнили о том, что терроризм опасен, и знали, что наша армия готова ему противостоять. Само название акции - «Сирийский перелом» - говорит о том, что этот перелом наступил. Вот это оружие, которое еще вчера было грозным, опасным, сеяло разруху, несчастье, гибель, сегодня уже никому не угрожает", - рассказал генерал-майор Владимир Жаров. Он также отметил подвиг куйбышевцев на фронтах Великой Отечественной и героический труд в тылу.
"Такие выставки помогают гражданам подробно узнать, как наша армия решает самые сложные задачи", - дополнил командующий 2-й Гвардейской общевойсковой армией Андрей Колотовкин.
От имени губернатора собравшихся приветствовал руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов. "Люди вживую, увидев эту технику, смогут понять, насколько серьезный противник был у нас в Сирии и сколько трудов стоило его победить", - отметил он
На перроне самарского железнодорожного вокзала трофейную технику и вооружение осматривали ветераны, юнармейцы, курсанты военно-патриотических клубов, школьники и студенты. С особым интересом экспонатами интересовались сирийцы обучающиеся в самарские вузах. По их словам, именно россияне принесли долгожданный мир на сирийскую землю, пишет "Волжская коммуна".
Большая часть экспонатов располагалась на открытых платформах. Что-то из этой техники до сих пор стоит на вооружении разных стран, но некоторые образцы выпускались не более, чем в десяти экземплярах.
Граждане подробно знакомились с экспозициями ракетно-артиллерийского вооружения, танков, БМП, беспилотных летательных аппаратов, а также послушали песни в исполнении ансамбля "Волжские казаки" и группы Черноморского флота. Многие самарцы пришли посмотреть технику целыми семьями. "Для молодежи, тем более для тех, кто готовится к службе в армии, очень полезно увидеть трофеи. Чтобы они могли понять, что война это не компьютерные игрушки и у тебя нет девяти жизней. А в реальном бою ты не сможешь перезагрузится, как в интернете, - рассказал атаман станицы Вольная Эдуард Колбин. - Надо бы чаще проводить такие мероприятия и рассказывать юношам о истории наших вооруженных сил, о подвигах отцов, дедов и прадедов".
Часть экскурсий провели и военнослужащие, выполнявшие задачи в Сирии. Их рассказы были особенно интересны юнармейцам и курсантам. Ребята узнали о бронированном автомобиле который был изготовлен для курдских вооружённых формирований. В боях машина была захвачена сирийскими боевиками. А несколько месяцев назад она отвоевана. "Второго такого автомобиля в мире не существует", пояснили экскурсоводы.
Была на платформах и техника, много десятков лет назад произведённая в СССР и странах бывшего социалистического лагеря. Например танк Т-55. Он, по словам военных, попал в Сирию из Грузии и был модифицирован. Как рассказали военнослужащие, отбить его удалось во время фугасного обстрела позиций боевиков неподалёку от посёлка Ракка в 2016 году.
Экспонаты располагались не только под открытым небом, но и внутри вагонов. Здесь были представлены мины, защитные костюмы сапёров и самодельные взрывные устройства заводского и кустарного производства.
Как рассказал начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Самарской области Алексей Родионов, формат акции предусматривает не только выставочный показ, но и проведение различных патриотических мероприятий. Например в Самаре состоялось вручение 14 юнармейских знамен командирам отрядов школ Безенчукского района, а свыше 50-ти учащихся Алексеевского района приняты в ряды юнармейского движения.
Фото: Дильдина Светлана
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