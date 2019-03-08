Самарцы поделились мнением, 8 марта - праздник весны и нежности или день женской солидарности?
8 марта 2019 11:29
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Зачастую принято считать, что 8 марта – день красоты и женственности. Однако история праздника уходит корнями в начало 20-го века, когда состоялись первые митинги с лозунгами о равноправии полов: женщины требовали равных с мужчинами условий труда и избирательное право. Международный женский день был призван привлекать внимание общественности к проблемам равноправия. Но что-то пошло не так.
Корреспондент НИА Самара вышел на улицы города Самары, чтобы спросить у случайных прохожих, знают ли они на самом деле, что за праздник 8 марта и с чем его едят.
Владимир, 36 лет, инженер:
«8 марта - международный день женщин, наверное, главный праздник для феминисток. Правда, все считают, что в этот день надо женщинам напомнить, что они женщины и стоять у плиты это их работа, поэтому только сегодня мы не будем заставлять их это делать и сделаем это сами. Вот вам цветы и конфеты, но завтра все вернется на круги своя. Я стараюсь быть внимателен к жене каждый день, а не раз в году и всем советую поступать так же».
Дарья, 15 лет, ученица 9-го класса:
«Ну, это праздник, посвященный женщинам, я всегда радуюсь, когда он приближается. Везде на улицах цветы и подарки дарят, не представляю девушки, которой бы не нравилось 8 марта. Маму поздравляю всегда, все мы грешим, что уделяем мало времени семье, и праздник дает повод что-то подарить или сделать приятное. У мужчин вот есть 23 февраля, все «по-честному», один праздник им, один – нам».
Анна, 22 года, продавец-консультант:
«Знаете, я двояко отношусь к этому празднику, ведь его понимание искажено до предела. С одной стороны весна, хочется, конечно, и цветов и радости, но не приуроченных к совершенно иному по смыслу событию. Откуда взялся этот «день весны, любви и красоты», пожелания женственности, нежности и далее по списку? Больше всего удручает, что и многие женщины идут на поводу у общества, ждут подарков, наряжаются, ищут одобрения и комплиментов. Ведь это наш день, день, когда мы не должны быть одобрены, а день, когда мы должны быть услышаны».
Евгений, 19 лет, студент:
«Международный женский день. Клару Цеткин и Розу Люксембург помню. Нормальный праздник, но поступающие иногда обвинения в сексизме в ответ на мои поздравления пугают и расстраивают. Вообще в сети сейчас появилось много сообществ, которые пропагандируют равноправие, но я не понимаю, что делаю не так. Это же просто праздник. Вот нас в сексизме обвиняют, а международный день мужчин в этой стране отсутствует. Это уже даже не обидно, это забавно. Учитывая то, что 23 февраля я считаю гендерно-нейтральным праздником».
Екатерина, 48 лет, медработник:
«Это женский день, мы всегда собираемся семьей, чтоб отпраздновать. Муж дарит мне цветы и готовит ужин, этот день я посвящаю себе и своим близким, поздравляю маму и сестер, подруг. Мне нравится, что у нас есть такой праздник, я люблю цветы и это еще один повод их получить, да и само настроение весеннее. Посмотрите, везде продают букеты, пахнет мимозой, хоть у нас все еще лежит снег, но в душе все уже цветет».
Здесь только некоторые из комментариев, но стоит отметить, что большая часть граждан осведомлена об истинном происхождении праздника. Наиболее осведомленными оказались люди 20-30 лет, и все они активно пользуются соцсетями. По их словам, соцсети сыграли большую роль в продвижении праздника именно как дня борьбы за права женщин.
Таким образом, выходит, что активная маркетинговая стратегия по продаже цветов и сувениров с призывами порадовать женщин в праздник весны не так уж и сильно влияет на людей. В первую очередь они отталкиваются от знаний, почерпнутых в интернете.
Автор: Мария Решетова
Фото: pixabay.com
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