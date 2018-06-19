Самарцы могут прямо на набережной посмотреть трансляцию матчей ЧМ-2018

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На 4-ой очереди набережной в Самаре проходят ежедневные прямые трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Спортивные состязания показывают на большом светодиодном экране. Трансляция не ведется только в неигровые дни - 29 июня, 4,5,8,9,12,13 июля.Помимо этого на четырех очередях набережной в дни матчей 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля, 7 июля, а также за день до матча на площадках организованы различные мероприятия для самарцев и гостей города. Мероприятия проходят в рамках проекта Администрации "Самара встречает гостей".Так, работают три интерактивные площадки (на спуске по ул. Ленинградская, на спуске по ул. Полевая, на 4-ой очереди набережной около Ладьи).Вы также сможете посмотреть концерты ведущих музыкальных и хореографических коллективов города, включая коллективы народного творчества, поучаствовать в мастер-классах по танцам и игре на музыкальных инструментах.На набережной на спуске в районе ул. Некрасовская работает выставка «Самара 2018», в экспозиции представлена информация об истории Самарского края со дня основания до современности, основных достопримечательностях и достижениях самарцев. А между Некрасовским и Ленинградским спуском работает "Ярмарка мастеров". Участниками выставки-продажи стали 26 ремесленников Самарского региона. Они представляют широкий ассортимент изделий, сделанных своими руками - от игрушек до натуральных продуктов.