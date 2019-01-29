Самарцев ждут на Фестивале народных традиций "Хранимые веками"

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В январе 2019 года стартовал Фестиваль «Хранимые Веками» - первый Пасхальный фестиваль народных традиций в масштабе страны. Фестиваль пройдёт при поддержке Комитета по культуре Государственной Думы РФ, Министерства культуры РФ и информационного агентства ТАСС. Организаторы Всероссийского Фестиваля «Хранимые Веками» приглашают самодеятельные и профессиональные творческие коллективы страны, в том числе из Самарской области, отправлять свои заявки на участие на официальный портал фестиваля www.kremlinfest.ru.Пасхальный фестиваль «Хранимые Веками» объединит культурные пласты самодеятельного и профессионального творчества и призван показать верность и любовь россиян к исконным культурным ценностям, вызвать интерес к их сохранению и приумножению. Проведение данного фестиваля - это демонстрация вековых и почитаемых, а также новых традиций русской культуры, искусства, быта и ремёсел, в котором примут участие самые талантливые артисты - представители народного творчества и профессиональной сцены, ремесленники и производители со всей России.Проведение фестиваля планируется в два основных этапа: интернет-фестиваль с января по март 2019 года и финальный гала-концерт в Государственном Кремлевском Дворце 3 мая с.г.Участие в интернет-фестивале предусмотрено в режиме онлайн. Этап уникален тем, что сможет, используя современные технологии и медиаресурсы, выявить и привлечь к участию в фестивале творческие профессиональные и самодеятельные коллективы, организации, хранящие и преумножающие традиции русской национальной культуры из всех областей России.Участие в интернет-этапе будет простым и доступным. Зарегистрироваться для участия в фестивале и заявить о себе можно будет как большим и профессиональным коллективам из крупных городов, так и малоизвестным, семейным, самодеятельным из небольших поселений на всей территории страны. На основании полученных заявок в виде видеоматериалов на базе интернет-платформы фестиваля будет создан и систематизирован архив больших и малых творческих коллективов, поддерживающих русские народные традиции России. Данная база станет основой для проведения выборки самых ярких и самобытных коллективов страны для участия в завершающем этапе фестиваля – гала-концерте, во время которого в фойе ГКД зрителям будет также представлена масштабная выставка с участием художников и ремесленников - представителей традиционных и современных народных промыслов, ярмарка товаров и продуктов России, а также разнообразные интерактивные представления и настоящие русские хороводы.