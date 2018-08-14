Самарцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах

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В этой связи всех, кто собирается выехать на природу или в лес, просят помнить, что в этот период запрещено: разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами.В случае обнаружения пожара в лесу или на прилегающей территории, просим незамедлительно сообщать в Диспетчерскую службу лесной охраны по Самарской области 8(846) 231-00-63 (круглосуточно).Фото pixabay.com