Самарцев приглашают посмотреть на недавно родившихся волчат

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12 апреля в 11-00 гостей приглашают на смотрины в Самарский зоопарк! У пары канадских волков Малыша и Альфы родились 6 детенышей.Пара образовалась в 2018 и 5 марта 2019 года впервые обзавелась потомством. Вся счастливая семья волков находится в вольере на экспозиции, у волков, так же как и у многих представителей сем. псовых, оба родителя заботятся о детенышах. Посетители смогут понаблюдать за семейными буднями и увидеть, как Альфа выкармливает волчат молоком, как они делают первые шаги и обследуют окружающий мир, пробуют взрослую еду, сообщают в группе зоопарка.3+