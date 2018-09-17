Самарцев приглашает сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева

141

В субботу, 15 сентября, на площади Куйбышева начала работу сельскохозяйственная ярмарка. В первый день ее посетили Глава Самары Елена Лапушкина и руководитель городского Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов, сообщает горадминистрация.У традиционной для Самары ярмарки на площади Куйбышева в этом году есть ряд нововведений. Поменялся формат ярмарки: на площади разместили несколько шатров, благодаря которым удалось увеличить количество торговых мест по сравнению с предыдущими годами - с 240 до 296. Основную часть ярмарочного городка составляют 216 стилизованных торговых палаток. При этом 40 мест выделено для торговли пенсионеров на безвозмездной основе.«Новый формат проведения ярмарки имеет очевидные преимущества: большие центральные галереи, где представлено огромное разнообразие товаров, красивый купол – очень светло, аккуратно и доступно. Уверена, что в скором времени все ярмарки в городе станут такими же современными и обустроенными»,- отметила Елена Лапушкина.По словам Александра Андриянова, половина сельхозпроизводителей, участвующих в ярмарке, представляют Самарскую область. Кроме того, участие в самарской ярмарке принимают фермеры из Марий Эл и Татарстана, а также из Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей.В этом году удалось привлечь большее количество производителей продукции.«Мы стараемся, чтобы доля сельхозпроизводителей на ярмарке составляла абсолютное большинство. При заключении договоров люди, которые хотят здесь торговать, указывают цену своих товаров. Если она очевидно выше средней, мы не заключаем договор», - пояснил Александр Андриянов.Еще одним новшеством является стилизация не только торговых рядов. Единообразие теперь появилось и внутри торгового места: бейджи с именами продавцов, информация о производителе, фартуки и даже ценники – все изготовлено в едином стиле.Традиционно ярмарка на площади Куйбышева будет работать с пятницы по воскресенье, до 25 ноября.