Самарцев приглашает сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева
17 сентября 2018 13:06
141
В субботу, 15 сентября, на площади Куйбышева начала работу сельскохозяйственная ярмарка. В первый день ее посетили Глава Самары Елена Лапушкина и руководитель городского Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов, сообщает горадминистрация.
У традиционной для Самары ярмарки на площади Куйбышева в этом году есть ряд нововведений. Поменялся формат ярмарки: на площади разместили несколько шатров, благодаря которым удалось увеличить количество торговых мест по сравнению с предыдущими годами - с 240 до 296. Основную часть ярмарочного городка составляют 216 стилизованных торговых палаток. При этом 40 мест выделено для торговли пенсионеров на безвозмездной основе.
«Новый формат проведения ярмарки имеет очевидные преимущества: большие центральные галереи, где представлено огромное разнообразие товаров, красивый купол – очень светло, аккуратно и доступно. Уверена, что в скором времени все ярмарки в городе станут такими же современными и обустроенными»,- отметила Елена Лапушкина.
По словам Александра Андриянова, половина сельхозпроизводителей, участвующих в ярмарке, представляют Самарскую область. Кроме того, участие в самарской ярмарке принимают фермеры из Марий Эл и Татарстана, а также из Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей.
В этом году удалось привлечь большее количество производителей продукции.
«Мы стараемся, чтобы доля сельхозпроизводителей на ярмарке составляла абсолютное большинство. При заключении договоров люди, которые хотят здесь торговать, указывают цену своих товаров. Если она очевидно выше средней, мы не заключаем договор», - пояснил Александр Андриянов.
Еще одним новшеством является стилизация не только торговых рядов. Единообразие теперь появилось и внутри торгового места: бейджи с именами продавцов, информация о производителе, фартуки и даже ценники – все изготовлено в едином стиле.
Традиционно ярмарка на площади Куйбышева будет работать с пятницы по воскресенье, до 25 ноября.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 сентября 2018 15:18
Конкурс посвящен 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России, 100-летию системы дополнительного образования детей в России и 50-летию... Социум
42
17 сентября 2018 14:53
Социум
68
Здравоохранение
16 сентября 2018 10:04
Русской кухни в их числе не оказалось, а вот белорусская попала в список из-за обилия блюд с картофелем. Здравоохранение
338
14 сентября 2018 15:11
В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного... Здравоохранение
303
14 сентября 2018 13:48
Всего в рамках акции протестировано 1006 жителей губернии. Здравоохранение
241
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
254
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
196
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
998
Туризм
17 сентября 2018 12:50
Ведомство продолжит выполнять свои функции. Туризм
133
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
360
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
320
Образование
17 сентября 2018 12:39
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак университета. Образование
195
15 сентября 2018 11:03
В мероприятии примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов города. Образование
373
14 сентября 2018 16:02
Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной... Образование
239
Культура
17 сентября 2018 12:14
Тема фестиваля - национальная драматургия. Культура
96
17 сентября 2018 10:21
Приобрести новый роман можно будет в конце сентября. Культура
120
16 сентября 2018 09:23
В программе множество мероприятий для детей младшего и среднего возраста. Культура
342
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
279
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1256
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1489
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
331
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
14956
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
404
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
563
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
661
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1025
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
564
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
663
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1631
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1174
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1253
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1213
Мероприятия