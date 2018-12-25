Самарцев предупреждают о необходимости быть внимательней при переходе дороги

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Сокращение продолжительности светлого времени суток и сложные погодные условия, с наступлением зимнего периода, напрямую влияют на рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.Основная причина – ухудшение видимости. Раннее наступление сумерек, а в непогоду еще и загрязненные фары, в этих условиях не всегда можно заметить на дороге другой автомобиль, не говоря уже о пешеходах.В целях предупреждение ДТП с участием пешеходов, в том числе на нерегулируемых пешеходных переходах, сотрудниками Госавтоинспекции г. Самары 25 декабря 2018 года на территории Самары проведено профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», целью которого является: предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.С помощью специального громкоговорящего устройства стражи порядка напоминали участникам движения о необходимости быть внимательными вблизи пешеходных переходов: водителям не забывать снижать скорость, чтобы во время заметить пешехода, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.Кроме того, сотрудники городской ГИБДД вручали всем пешим участникам дорожного движения, переходящим проезжую часть без нарушений ПДД, световозвращающие элементы для использования на одежде в темное время суток.Вечером и ночью, когда улицы и дворы плохо освещены, водители в состоянии обнаружить пешехода, имеющего световозвращающие элементы, со значительно большего расстояния, по сравнению с пешеходами без них: если машина движется с ближним светом фар, расстояние увеличивается с 25- 40 метров до 130-140, а если с дальним – расстояние увеличивается до 400 метров. А это дает водителю дополнительное время на принятие наиболее правильного решения во избежание возможного наезда на пешего участника дорожного движения (тем самым риск наезда транспортного средства на пешехода снижается на 85 %). Световозвращающий элемент будет виден всегда.