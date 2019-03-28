Самарцев предупреждают - не оставляйте малолетних детей без присмотра!

100

В теплый период необходимо соблюдать следующие правила:ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно, или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть) и откройте форточку. В случае с металлопластиковым окном - поставьте раму в режим "фронтальное проветривание", так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;нельзя надеяться на режим "микропроветривание" на металлопластиковых окнах - его очень легко может открыть ребенок, даже случайно дернув за ручку;не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто обязаны быть оборудованы специальными устройствами, блокирующими открывание окна;воспитывайте ребенка правильно: сами не ставьте маленького ребенка на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких "игр";объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения;Фото pixabay.com