Самарцев предупреждают - не оставляйте малолетних детей без присмотра!
28 марта 2019 12:31
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В теплый период необходимо соблюдать следующие правила:
ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно, или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;
фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;
если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть) и откройте форточку. В случае с металлопластиковым окном - поставьте раму в режим "фронтальное проветривание", так как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно;
нельзя надеяться на режим "микропроветривание" на металлопластиковых окнах - его очень легко может открыть ребенок, даже случайно дернув за ручку;
не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто обязаны быть оборудованы специальными устройствами, блокирующими открывание окна;
воспитывайте ребенка правильно: сами не ставьте маленького ребенка на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких "игр";
объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения;
Фото pixabay.com
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