Самарцев ожидает аномально морозное начало весны

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В период с 1 по 3 марта 2018 года местами в Самарской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических норм на 9° и более, сообщает Приволжское УГМС.Погоду региона обусловит отрог Скандинавского антициклона, осадки прекратятся, морозы вновь заметно усилятся, температурный фон окажется значительно ниже средних многолетних значений.В ночь на 1 марта в регионе похолодает до -20, 25, а местами до -26, -30 градусов. Осадков не ожидают. Днем в четверг, 1 марта, воздух прогреется до -10, -15 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, 4−9 метров в секунду. Такая же погода сохранится и 2 марта.Без осадков, малооблачно, местами гололедица.