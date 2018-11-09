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Новости /  Общество /  Социум  

Самарцам запретили ставить на кладбищах памятники тем, кто еще не похоронен

9 ноября 2018 13:57
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Самарцам запретили ставить на кладбищах памятники тем, кто еще не похоронен
Новые поправки одобрили депутаты губернской думы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал поправки в закон о семейных захоронениях. Необходимость в этом появилась в связи с тем, что горожане начали устанавливать на выделенных участках памятники тем, кто еще не похоронен.

Впервые о семейных захоронениях заговорили в сентябре 2014 года. Губернская дума приняла закон, который регулирует эти вопросы. Под родовые погосты гражданам разрешили выделять не более 25 квадратных метров. Минимальный размер родового захоронения рассчитан на три места, максимальный — на восемь–десять мест. Но за бронь одного места нужно ежегодно платить госпошлину — половину от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сейчас МРОТ составляет 9489 рублей.

Землю для семейных захоронений предоставляют на кладбищах «Рубежное», «Южное», «Лесное», «Городское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Мехзаводское», «Песчаная Глинка», «Татарское», «Еврейское», «Кряжское», «Управленческое», «Прибрежное», «Береза», «Яблонька», «Спасское» и «Вознесенское».

В новых поправках, которые также одобрили депутаты губернской думы, власти Самарской области оставили за собой право аннулировать выданные ранее разрешения на семейные захоронения. За госпошлину можно не переживать — её пересчитают по правилам, которые должны установить органы местного самоуправления. А вот об ограждениях и памятниках, которые многие жители начинают устанавливать на участках, как только получают одобрение на бронь, побеспокоиться стоит.

— Надписи на могилах теперь должны соответствовать сведениям о действительно захороненных на этом участке умерших. Не допускается наносить их на надмогильные сооружения заранее и самостоятельно подготавливать участок к будущим захоронениям, — говорится теперь в законе.

При этом, если власти отозвали разрешение на выделение земельного участка под семейное захоронение, все памятники и ограждения гражданин должен будет демонтировать за свой счет. Порядок и сроки также должны установить органы местного самоуправления, пишет 63.ру.


Фото pixabay.com

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