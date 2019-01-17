Самарцам советуют, как правильно купаться в проруби в Крещение

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В преддверии традиционных крещенских купаний в проруби Администрация городского округа Самара напоминает горожанам о необходимости соблюдения правил безопасности.- Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Следует идти медленно и внимательно, убедившись, что лестница для спуска в воду устойчива. Для подстраховки необходимо опуститься в воду с помощью поручней, которыми оснащены места спуска в воду.- Во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.- При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте.- Во избежание общего переохлаждения организма не находитесь в проруби более 1 минуты.- Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь.- При выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце.- После купания (окунания) следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду.В этом году в Самаре будет организована одна купель - на Полевом спуске реки Волга. Рядом с местом омовения с 21.00 18 января до 05.00 19 января 2019 года и с 10.00 19 января до 17.00 19 января 2019 года будут дежурить спасатели и медики. Неподалеку от купели установят раздевалки и пункты обогрева.Кроме того, все желающие смогут совершить обряд в ночь с 18 на 19 января 2019 года и в течение 19 января 2019 года в купелях при следующих городских храмах.- Храм Казанской иконы Божией Матери, г. Самара, ул. Коммунистическая , 1.- Храм во имя Архистратига Михаила, г. Самара, п. Шмидта, ул. Новогородская, 1.Администрация города просит соблюдать правила поведения на водных объектах и помнить, что выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!Телефоны экстренных служб:- Служба спасения – 01, 101, 112;- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 930-81-12;- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 333-55-14, 992-99-99;- Скорая медицинская помощь – 03, 103, 89171443574.Фото облМЧС.