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Самарцам предлагают нырнуть в бассейн с чипсами

24 июня 2018 10:25
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Самарцам предлагают нырнуть в бассейн с чипсами
Интерактивный фургон компания Lay’s посетил самарскую набережную в рамках роад-шоу, посвященного Чемпионату мира по футболу.

Около бассейна ЦСКА устроят фотозоны, развлекательные площадки, на которых пройдут соревнования на самую громкую кричалку и скачки на родео-мяче. Будут работать футбольный тир и «человеческий кикер», в котором участники фиксируются на игровых штангах. Кроме того, можно будет затестить аттракцион «Чипсомашина»: нырнуть в бассейн, доверху заполненный пачками чипсов, и вытащить оттуда столько чипсов, сколько возможно. Также в программе — шоу-выступления фристайлеров и спортивные игры.

24 июня, 12-00, вторая очередь набережной, площадка около бассейна ЦСКА
Вход свободный, пишет "Большая деревня".

Фото: Маркелова Екатерина.

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