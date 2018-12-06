Самарскую областную библиотеку оставили без имени Ленина
6 декабря 2018 10:48
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Областной суд рассмотрел 4 декабря апелляционную жалобу активистов движения «Суть времени» и не увидел оснований отменять решение коллег из Октябрьского района. Как уже сообщало «Самарское обозрение», в марте этого года сразу 21 человек направил иск с требованием вернуть имя Владимира Ленина в название Самарской областной универсальной научной библиотеки.
Пропажу они обнаружили еще в начале 2015 года, когда в Самаре готовились отметить 200-летие со дня рождения Константина Грота. Благодаря именно этому губернатору в Самаре в середине XIX века появилась первая публичная библиотека, фонд которой был сформирован во многом из его личных книг. В связи с 200-летием возникла идея присвоить библиотеке имя Константина Грота. Однако против активно начали выступать последователи Ленина, убежденные, что библиотека до сих пор носит имя «вождя мирового пролетариата».
Лишь в ходе последующих разбирательств они узнали, что оно исчезло еще в 1993 года. При этом с обращением в суд активисты также протянули. В результате Октябрьский районный суд отказал в удовлетворении иска в связи с пропуском срока исковой давности, и теперь это решение поддержано и областным, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото: Дильдина Светлана
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