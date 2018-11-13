Самарское реготделение ВООПИиК выступило с заявлением на тему о присвоении Самаре статуса исторического поселения федерального значения
13 ноября 2018 18:01
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Самарское региональное отделение ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) на пресс-конференции «Что мешает Самаре получить статус исторического поселения федерального значения?» 13 ноября сделало заявление на тему о присвоении Самаре статуса исторического поселения федерального значения.
"В начале сентября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с Президентом России Владимиром Путиным возможность участия Самары в пилотном проекте по сохранению и комплексному развитию исторического центра города за счет средств федерального бюджета и Нового банка развития БРИКС. Глава государства эту инициативу поддержал. На следующий день в правительстве Самарской области состоялось совещание с участием исполняющего обязанности министра культуры РФ Николая Малакова, на котором обсуждался вопрос присвоения Самаре статуса исторического поселения федерального значения.
Благодаря усилиям областного руководства у Самары появилась беспрецедентная возможность сохранения и бесконфликтной реновации исторической части города. Однако, прошедшее 24 октября заседание градостроительного совета вызывает у нас глубокую тревогу за успех упомянутых перспектив. Секция градостроительного совета предлагает разработать для Самары проект исторического поселения регионального значения с максимальным усечением границ по улицам Красноармейской и Самарской, что, якобы, обосновано историческими границами догубернского города.
Мы искренне удивлены недальновидным предложением секции градсовета и считаем необходимым заявить следующее:
1. Самара обладает уникальным культурным наследием XIX-XX веков. Учитывая уровень архитектурных памятников, ансамблей и фоновой застройки, присвоение центру города регионального статуса воспринимается нами как незнание или сознательное принижение достоинств самарского культурного наследия. Самара достойна войти в число исторических поселений федерального значения.
2. Отказ от статуса исторического поселения федерального значения ставит под угрозу реализацию амбициозных планов, одобренных главой государства и федеральными ведомствами. Мы убеждены, что попадание Самары в пилотный проект с привлечением международного финансирования возможно лишь при условии получения историческим поселением федерального (не регионального) статуса.
3. Предложение провести границу исторического поселения по улице Красноармейской может быть выгодно лишь крупному строительному бизнесу, но не городу и его жителям. Для старой Самары это решение смерти подобно. За бортом исторического поселения окажутся десятки памятников архитектуры, в том числе объекты культурного наследия федерального значения, такие, как Жигулевский пивоваренный завод и Иверский женский монастырь, Самарский театр драмы и Кухмистерская, особняк фон Вакано и Общественное собрание, Крестьянский поземельный банк и особняк Наумова, Дом Челышева и другие.
4. Наибольшего развития старая Самара достигла на рубеже XIX и XX веков, в губернский период, так что говорить о границах уездного города - непрофессионально. Граница губернской Самары проходила по улице Полевой. Несмотря на значительные утраты, в периферийной части исторического центра сохранились целые ансамбли застройки разных эпох и стилей, а также историческая планировочная структура, которая также является ценным градостроительным элементом, требующим включения в проект исторического поселения.
5. Исторический центр Самары — это не только дореволюционная застройка, но и ценные советские ансамбли — комплекс площади Куйбышева 1930-х и «сталинский» ансамбль Самарской площади, знаменитые волжские набережные и застройка Волжского проспекта, площадь Славы и модернистский ансамбль улицы Молодогвардейской. Все эти уникальные слои формируют неповторимый облик исторического центра города и должны попасть в границы и предмет охраны исторического поселения.
6. Мы обращаемся к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с предложением создать и возглавить независимую экспертно-общественную комиссию по бесконфликтной реновации исторической Самары, которая будет состоять из местных и федеральных экспертов, градозащитников, а также представителей Министерства культуры РФ. В задачу комиссии будет входить в том числе постоянный контроль за разработкой и утверждением проекта исторического поселения федерального значения, а также за грамотным определением границ и предмета охраны исторического поселения", - говорится в заявлении.
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