Самарским школьникам расскажут о народах России

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В Самарской области стартует масштабный образовательный проект: открытые уроки «Мы все – большая семья!» пройдут в 80-ти школах региона с 24 сентября по 28 ноября 2018 года. В рамках проекта учащимся пятых и шестых классов из Самары и Тольятти расскажут о народах, проживающих в Самарском крае.Исторически Самарский регион – один из самых многонациональных в России. По данным переписи 2010 года, в области проживает 157 народов. Учитывая миграционные потоки последних лет, приток иностранцев в Самару и губернию остается также одним из самых активных.Как отмечают организаторы проекта – открытые уроки помогут школьникам лучше узнать историю, культуру и традиции своих соседей, а также сформируют уважительное отношение к представителям других народов. О том, что инициатива актуальна, говорят и сами учителя. Сегодня в большинстве школ региона обучается смешанный состав учащихся.Образовательный марафон пройдет в Самарской области уже в четвертый раз. В этом году он поддержан грантом Президента России и в нем примет участие четыре тысячи школьников.Организаторы проекта - Самарское отделение Гильдии межэтнической журналистики и АНО «Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество», сообщает облправительство.